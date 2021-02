Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Toyota gegen Baum geprallt

Ludwigsburg (ots)

Zwei schwer verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Freitag kurz nach 11:00 Uhr auf der Landesstraße 1110 von Sachsenheim-Großsachsenheim in Richtung Hohenhaslach ereignete. Ein 81 Jahre alter Toyota-Lenker kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer sowie die 76 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sachsenheim und Bietigheim-Bissingen waren mit neun Fahrzeugen und 41 Wehrleuten ebenfalls vor Ort, um die Verletzten aus dem Toyota zu befreien. Währenddessen war die L 1110 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

