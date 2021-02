Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Schlägerei unter Jugendlichen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er im Bereich eines Schulkomplexes in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim eine Schlägerei unter einer Vielzahl Jugendlicher beobachtet hatte. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Sachsenheim gegen 16.50 Uhr vor Ort eintraf, hatte sich die Lage beruhigt. Die Polizeibeamtin und ihr Kollege trafen rund 70 Jugendliche an. Es gab sich jedoch niemand als Beteiligter der Auseinandersetzung zu erkennen. Zwei Gegenstände, die mutmaßlich als Waffen während der Schlägerei zum Einsatz kamen, wurden aufgefunden und beschlagnahmt. Eine zweite Streifenwagenbesatzung fahndete indessen. Im Bahnhofsbereich konnten fünf Personen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren angetroffen werden. Vermutlich hatten diese die Flucht ergriffen, als die Polizei am Tatort eintraf. Die vier Jugendlichen und der 18-Jährige wurden einer Kontrolle unterzogen. Im Zuge dessen händigte der Heranwachsende den Beamten eine Kräutermühle, an der Marihuana-Krümel hafteten, sowie Konsumartikel aus. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Weitere Ermittlungen am Tatort führten zu drei weiteren Jugendlichen. Die beiden 15-Jährigen und der 16 Jahre alte Junge wiesen jeweils leichte Verletzungen auf, die mutmaßlich von der Schlägerei stammen. Die Täter hatten sich gemäß den derzeitigen Ermittlungen bereits vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub gemacht. Die Ermittlungen auch hinsichtlich der Verstöße gegen die Corona-Verordnung dauern an. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, sucht Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell