POL-LB: Gerlingen: Ermittlungen wegen Unfallflucht - Polizei sucht Unfallzeugin

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 09:45 Uhr in der Hauptstraße in Gerlingen und sucht eine etwa 50 Jahre alte Zeugin mit dunklen Haaren. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach stieß eine 85-jährige Ford-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug beim Einparken in eine Parklücke mit dem VW Caddy eines 68-Jährigen zusammen. Nach dem Kontakt der Fahrzeuge soll die 85-Jährige ausgestiegen sein, den Schaden begutachtet und sich dann mit einem Begleiter zu Fuß von der Unfallstelle entfernt haben. Der Vorfall konnte von der gesuchten Zeugin beobachtet werden. Als der 68-Jährige vom Einkaufen zu seinem Wagen zurückkam, habe sie ihn auf den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro hingewiesen. Das Polizeirevier Ditzingen bittet diese Zeugin sich unter Tel. 07156 4352 0 zu melden.

