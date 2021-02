Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81

Gerlingen

Kornwestheim: Fahrzeugkontrolle führt zu Marihuana Aufzuchtsanlage

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrskontrolle eines 42-jährigen Smart-Fahrers auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) am Donnerstag gegen 13:15 Uhr führte die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Ende zu einer Aufzuchtsanlage für Marihuana. Der Wagen war den Polizisten bereits auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) aufgefallen. Als der 42-Jährige dann auf der BAB81 war, lotsten die Polizisten ihn auf den Parkplatz "Gerlinger Höhe" und kontrollierten den Mann. Als die Beamten sich dem Wagen näherten, erklärte der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und händigte beim Aussteigen den Fahrzeugschlüssel aus. Aus dem Fahrzeuginneren drang deutlicher Marihuanageruch. Auf dem Fahrersitz verteilt fanden die Polizisten insgesamt eine mittlere einstellige Grammzahl an Marihuana-Resten und verklebten Klumpen. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht einer THC-Beeinflussung des 42-Jährigen. Auf richterliche Anordnung durchsuchten Polizisten anschließend die Wohnung des Tatverdächtigen in Kornwestheim. Dort trafen sie auf eine Aufzuchtsanlage mit erntereifen Marihuanapflanzen, Sämlingen sowie bereits konsumfertiges Marihuana in einer hohen zweistelligen Grammzahl. Der 42-jährige Tatverdächtige musste sich in der Folge einer Blutentnahme auf dem Polizeirevier Kornwestheim unterziehen. Die Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell