POL-LB: Rutesheim: Probefahrt endet im Krankenhaus

Die Probefahrt eines Motorradfahrers begann in der Siemensstraße in Rutesheim und endete in einem nahegelegenen Krankenhaus. Der 55-Jährige wollte aus einer Einfahrt fahren und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Zur Erstversorgung der bis dahin unklaren Verletzungen landete ein Rettungshubschrauber im nahen Umfeld. Glücklicherweise wurde der Fahrzeuglenker nur leicht verletzt und durch die anwesenden Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungshubschrauber ein Rettungswagen, ein Notarzt und kurzzeitig drei Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt.

