Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Erneute Betrugsfälle per Anruf - Polizei warnt eindringlich

Ludwigsburg (ots)

Schon wieder versuchten Betrüger am Telefon Senioren um ihre Ersparnisse zu bringen. Diesmal gaben sich die Täter als Staatsanwalt und als Kriminalbeamter des Landeskriminalamts in Stuttgart aus. So erhielt eine 90-Jährige aus Sindelfingen am Montag den 15.02.2021 gegen 11:00 Uhr einen ersten Anruf der Täter, die mit ihrer Hilfe einen Bankmitarbeiter überführen wollten. Hierzu habe die Frau ihre Fonds aufzulösen und für den Betrag von 100.000 Euro Gold zu erwerben. In den folgenden Tagen erhielt die Seniorin mehrmals tägliche Anrufe um den Fortgang der Geldtransaktionen zu erfahren. Erst unter dem Druck einer Angehörigen stoppte die Frau am Montag den 22.02.2021 die Geldgeschäfte und offenbarte sich der Polizei. Bei den nun folgenden Ermittlungen der echten Polizeibeamten bei der Bank kam heraus, dass eine weitere Kundin von der Betrugsmasche betroffen war. Die 86-jährige Sindelfingerin hatte ebenfalls beginnend am 15.02.2021 Anrufe der Täter erhalten und sollte Fonds im Wert von 20.000 Euro zum Goldkauf auflösen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder weitere Geschädigte können sich unter der zentralen Rufnummer 0800 1100225 bei der Kriminalpolizei melden.

Wir berichteten in den letzten Tagen vermehrt über verschiedene Betrugsfälle per Telefon im Bereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei eindringlich davor, keine persönlichen Daten oder Bankdaten am Telefon an Fremde zu übermitteln und sich im Zweifelsfall an Angehörige, ihre Hausbank oder die Polizei zu wenden.

Mehr Informationen zum Thema Betrug erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Informationen zum Thema "Betrug durch falsche Polizeibeamte" erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell