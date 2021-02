Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Mehrere Bäume abgesägt

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die bereits zwischen dem 05. und 06. Februar 2021 im Bereich der Laienstraße in Altdort begangen wurde. Im Gewann "Herdweg" trieb im genannten Zeitraum ein bislang unbekannter Täter sein Unwesen. Auf einem Wiesengrundstück sägte der Unbekannte fünf Bäume ab. Zwei davon wurden zusätzlich in handelsübliche Stücke zersägt und gestapelt. Die drei weiteren Bäume blieben einfach am Boden liegen und augenscheinlich wurde auch kein Holz entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, in Verbindung zu setzen.

