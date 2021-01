Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus

Hamm - WestenHamm - Westen (ots)

Am Samstag, 02. Januar 2021 wurden Feuerwehr und Polizei um 16 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem leerstehenden Einfamilienhaus am Dänenweg gerufen. Vor Ort wurde durch die Feuerwehr festgestellt, dass Unrat in einem Kochtopf brannte. Das Feuer wurde gelöscht. Im Haus konnten zwei Personen, 28 und 38 Jahre alt, angetroffen werden, die offensichtlich für das Feuer verantwortlich waren. Gegen beide Personen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und Hausfriedensbruch ermittelt. Verletzt wurde durch die Rauchentwicklung niemand, Gebäudeschaden entstand nicht. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell