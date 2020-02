Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Hochstätt - Zimmerbrand mit zwei verletzten Personen

Mannheim (ots)

Am 16.02.2020 kam es gegen 06.00 Uhr in der Rohrlachstraße in Mannheim-Hochstätt zu einem Zimmerbrand im 3. OG eines Mehrfamilienhauses. Insgesamt wurden 18 Personen aus dem Gebäude evakuiert, wobei die Mehrzahl schon vor Ankunft der Rettungskräfte sich aus dem Mehrfamilienhaus begeben hatte. Der 17-jährige Sohn der Wohnungsinhaberfamilie, der sich alleine in der Wohnung befand, sowie ein weiterer 55-jähriger Mann aus der Nachbarwohnung wurden mit Rauchgasintoxikationen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Berufsfeuerwehr Mannheim sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus MA-Seckenheim und MA-Neckarau waren mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort, die den Brand schnell löschen konnten. Dennoch wird der Schaden auf über 100.000 Euro geschätzt. Die vom Brand betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, die Familie kommt anderweitig unter. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die weiteren Ermittlungen erfolgen durch den Bezirksdienst des Polizeireviers Ladenburg.

