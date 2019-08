Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 311

Leibertingen / Lkr. Sigmaringen (ots)

Am 02.08.2019 gegen 18:45 Uhr befuhr der Lenker eines Citroen Jumper die B 311 von Worndorf kommend in Fahrtrichtung Meßkirch. Ca. 50 m nach der Kreisgrenze im Lkr. Sigmaringen setzte er vermutlich zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges an und übersah hierbei einen entgegenkommenden Sattelzug. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Citroen um 180°, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Dieseltank des Sattelzuges beschädigt. Beide Fahrzeuge fingen dadurch Feuer, gerieten in Vollbrand und brannten vollständig aus. Die beiden Insassen des Sattelzuges, der 30-Jähriger Fahrer und seine eine 24-jährige Ehefrau, konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen und wurden durch den Unfall mittelschwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Citroen konnte sein Fahrzeug nicht mehr verlassen und konnte nur noch tot geborgen werden. Die B 311 musste im Rahmen der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Der Fahrbahnbelag wurde durch den Unfall und die Hitzeentwicklung der brennenden Fahrzeuge erheblich beschädigt, weshalb die B 311 bis zur Instandsetzung voll gesperrt bleiben muss. Eine Umleitung ist eingerichtet. Am Citroen dürfte Sachschaden in Höhe in Höhe von ca. 20.000 EUR entstanden sein. Der Schaden am Sattelzug, welcher mit Autoteilen beladen war, sowie der Fahrbahnschaden können derzeit noch nicht beziffert werden. Die Identität des Verstorbenen Person konnte noch nicht zweifelsfrei geklärt werden, die Ermittlungen dauern an.

