Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es in der Hölderlinstraße in Freudental zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter Mercedes beim Wenden vermutlich durch den Fahrer eines Paketzustellers beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker war mit einem weißen Kastenwagen unterwegs und kehrte gegen 14:30 Uhr nochmals kurz zur Unfallstelle zurück, jedoch ohne den Unfall zu melden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang oder Fahrzeuglenker machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell