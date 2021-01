Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Tierarztpraxis

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in eine Tierarztpraxis in Mülfort eingebrochen. In der Praxis wurden sämtliche Behältnisse durchsucht. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Medikamente. (gg)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell