Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der L 255

WaldbreitbachWaldbreitbach (ots)

Der 52-jährige Fahrer eines VW befuhr am 13.11.2020 gegen 17:35 Uhr die L 255 aus Richtung Roßbach (Wied) kommend in Richtung Waldbreitbach. Im Verlauf einer Linkskurve geriet er nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW Ford eines 20-jährigen. Der Fahrer des Ford wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

