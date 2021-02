Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Alkoholisierter Heranwachsender beschädigt Wahlplakate

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde das Polizeirevier Marbach gegen 02:30 Uhr alarmiert, weil ein 21-Jähriger in der Hindenburgstraße in Murr mit einer Schaufel Löcher in das Erdreich neben der Straße buddelte und insgesamt sechs Wahlplakate unterschiedlicher Parteien (SPD, CDU, die Basis, freie Wähler) beschädigte. Als zwei Streifenbesatzungen den Tatverdächtigen stellten, kam ihnen schon Alkoholgeruch entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht - der junge Mann war mit 2,4 Promille stark alkoholisiert. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

