Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall in Unterlüß

Unterlüß (ots)

Am 30.04.2021 ist es in den Abendstunden gegen 19:35 Uhr in der Straße Am Tielemannsort zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist der alleinbeteiligte 29-jährige Fahrzeugführer mit einem E-Scooter beim Befahren der Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und zu Boden gestürzt. Durch den Aufprall zog er sich Kopfverletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst schwer verletzt ins Krankenhaus nach Celle eingeliefert und dort zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Gegen den Fahrzeugführer werden Ermittlungen wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell