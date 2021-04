Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vegetationsbrand im Bereich Dammaschwiese

Celle (ots)

Am frühen Abend (18:25 Uhr) des vergangenen Sonntags, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Flächenbrand in die Nähe der Dammaschwiese alarmiert. In einer ersten Meldung wurde von einem abstürzenden Ballon berichtet, bei dem es sich möglicherweise auch um eine Himmelslaterne gehandelt haben könnte.

Es brannten ca. 5000 m² einer Schilf- und Grasfläche zwischen Thaer's Garten und dem Freitagsgraben. Zur Brandbekämpfung kamen neun Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren Hauptwache und Altenhagen zum Einsatz.

Die Polizei Celle hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet weitere Informationen zu der Himmelslaterne oder zu möglichen verdächtigen Personen, die mit dem Brandereignis in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Tel. (05141) 277-315 oder -215 entgegengenommen.

