Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Angriff von Jogger auf Fußgänger gesucht

Celle (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 22.04.21, kam es an den Dammaschwiesen zu einer Körperverletzung. Ein 20-jähriger Fußgänger ging gegen 15 Uhr von der Pfennigbrücke in Richtung Wittinger Straße. In Höhe der Sportgeräte kam ihm ein Jogger entgegen, der nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung nach dem jungen Mann trat und versuchte, ihm einen Schlag zu versetzen. Anschließend lief der Jogger weiter.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. Ende 20 bis Anfang 30 Jahre - ca. 178 cm groß - entweder helle kurz rasierte Haare oder Glatze - weiße In-Ear Kopfhörer in den Ohren - schlank, sportlich - trug eine schwarze lange Laufhose und ein schwarzes langärmeliges Shirt - sprach akzentfreies deutsch

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall machen? Eine unbekannte Passantin hatte das Opfer nach der Tat helfend angesprochen und eine männliche Person hielt sich an den Sportgeräten auf. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Celle unter Tel.: 05141/2770.

