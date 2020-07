Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei zog nach Zeugenhinweis alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr

Ludwigslust (ots)

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Donnerstagabend in Hagenow eine stark alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Bei der 47-jährigen Fahrerin stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 2,36 Promille fest. Laut Zeugenaussage soll die 47-Jährige Deutsche kurz zuvor mit ihrem Auto auf der B 321 nahe Hagenow einen LKW beim Überholen gestreift haben, wobei es zu Sachschäden an ihrem PKW kam. Anschließend sei die Autofahrerin ohne anzuhalten weitergefahren. Die Polizei stellte den Führerschein der Autofahrerin sicher und brachte sie zur Blutprobenentnahme. Zudem ist gegen sie Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet worden.

