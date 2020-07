Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Leiche in ausgebranntem Auto entdeckt

Pinnow (ots)

In einem Waldstück bei Pinnow ist am Mittwochvormittag in einem ausgebrannten Auto eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte menschliche Leiche entdeckt worden. Das Geschlecht der betreffenden Person als auch deren Identität konnten bislang noch nicht geklärt werden. Der Leichnam soll nun durch die Rechtsmedizin obduziert werden. Völlig unklar sind bislang auch die Hintergründe, die zu diesem Vorfall führten. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Vor Ort haben sich zunächst keine Hinweise auf eine Straftat ergeben. Jedoch dauern die Ermittlungen, die in alle Richtungen geführt werden, weiterhin an. Das ausgebrannte Auto ist durch die Polizei im Zuge der kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt worden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell