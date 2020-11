Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht auf Parkplatz

ArnsbergArnsberg (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Montag gegen 08.15 Uhr eine Unfallflucht auf einem Discounter-Parkplatz auf der Straße "Am Schindellehm". Ein Einkaufswagen war gegen einen geparkten Pkw Mercedes gerollt. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Einkaufswagen wurde von einem etwa 45 Jahre alten Mann mit schlanker Statur und dünnen Haaren benutzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Mann mit einem silbernen Kleinwagen vom Parkplatz. Hierbei handelt es sich möglicherweise um einen Pkw Smart. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

