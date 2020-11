Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Unbekannte Täter brachen am Wochenende in ein Warengeschäft auf der Hauptstraße ein. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 08 Uhr, hebelten die Einbrecher eine Hintertür auf. Im Geschäft wurden zwei weitere Türen aufgebrochen. Die Täter hatten es vermutlich auf einen Tresor im Büroraum abgesehen. Sie schafften es jedoch nicht diesen aufzubrechen. Zudem durchwühlten sie einen Schank. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch ungeklärt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

