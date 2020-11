Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollerdiebstähle

Arnsberg / MeschedeArnsberg / Meschede (ots)

In der Nacht zum Samstag hatten es unbekannte Täter auf zwei Roller in Meschede abgesehen. Ein Roller wurde am Samstag wiedergefunden. Auch in Arnsberg wurde ein Roller entwendet. Zeugen fanden am Samstagmorgen in Meschede einen 50er-Roller auf einer Grünfläche zwischen dem Buchen- und Lanfertsweg. Die Diebe hatten das Kleinkraftrad auf dem Lanfertsweg entwendet. Hierzu hatten sie das Lenkradschloss geknackt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 09.30 Uhr. Ebenfalls am Lanfertsweg entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen 50er-Roller (Taizhou Chuani Digita 51) Der Roller wurde dort am Freitagabend an einem Fahrradständer verschlossen abgestellt. Der Diebstahl wurde erst am Sonntagnachmittag bemerkt. An dem entwendeten Roller war das Versicherungskennzeichen 602UTH angebracht. Zeugen sahen den Roller am Samstagmittag auf vor einer Garage auf der Straße. Dort konnte das Kleinkraftrad allerdings am Sonntag nicht mehr gefunden werden. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

Auf der Eschenstraße in Arnsberg entwendeten unbekannte Diebe einen blauen Piaggio Diesis. Der 50er-Roller wurde zuletzt am Freitag, gegen 23.30 Uhr gesehen. Wenig später, gegen 01 Uhr, war das Kleinkraftrad verschwunden. Auffällig ist eine Beschädigung an der hinteren, rechten Rollerverkleidung. Hier ist ein Teil der Verkleidung herausgebrochen. An dem Roller war das Kennzeichen 191LLX angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

