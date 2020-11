Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taschendiebstahl verhindert

ArnsbergArnsberg (ots)

Zwei Frauen versuchten am Samstag eine Geldbörse aus einem Einkaufswagen zu stehlen. Die Tat wurde bemerkt. Eine Frau konnte flüchten. Gegen 09.30 Uhr kaufte eine 53-jährige Arnsbergerin in einem Discounter am Tappeweg ein. Hierbei hatte sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehangen. Als sich zwei Frauen neben dem Einkaufswagen befanden, bemerkte die Arnsbergerin glücklicherweise schnell, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurde. Sie sprach die beiden Frauen an. Eine 50-jährige Bulgarin gab daraufhin die Geldbörse zurück. Angeblich hatte die Frau das Portemonnaie in einem Regal gefunden. Die 50-Jährige wartete bis zum Eintreffen der Polizei. Die jüngere Frau flüchtete aus dem Geschäft. Beschreibung: 20 bis 25 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen, beiger langer Mantel, beiges Kopftuch. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

