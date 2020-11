Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Blutspur an der Schlossruine

ArnsbergArnsberg (ots)

Eine Blutspur verursachte am Sonntag eine Suchaktion auf dem Schlossberg. Zeugen meldeten der Polizei gegen 11:45 Uhr die Blutspur. Die Spur zog sich über den gesamten Bereich der Schlossruine. Zudem fanden die Beamten eine beschädigte Holzbank. Hier fehlte eine Holzlatte. Diese lag abgebrochen und mit Blutanhaftungen vor der Bank. Eine Abfrage in den umliegenden Krankenhäusern ergab, dass in der Nacht zum Sonntag keine Personen mit blutigen Verletzungen behandelt wurden. Auch war es zu keinem Polizeieinsatz auf der Schlossruine gekommen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eine verletzte Person in hilfloser Lage im Bereich des Schlossbergs befindet, wurde dieser durch die Polizei abgesucht. Hierzu wurde auch ein Mantrailing-Hund eingesetzt. Verletzte Personen konnten jedoch nicht gefunden werden. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei um Hinweise. Wem sind am Samstagabend bzw. in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen auf dem Schlossberg aufgefallen. Wer kann Angaben über eine oder mehrere verletzte Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

