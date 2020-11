Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Meschede: Wie bereits berichtet brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in eine Bäckerei auf der Straße "Im Schwarzen Bruch" ein. Im Laufe des Freitags wurden der Polizei zwei weitere Einbrüche auf der Straße gemeldet. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten die Täter in den Büroraum einer Autowerkstatt. Hier entwendeten sie Kleingeld sowie einen Kaffeevollautoamten. Auf dem Gelände einer Autokranvermietung durchsuchten die Täter einen aufgebrochenen Bürocontainer. Hier entwendeten sie ebenfalls Bargeld. Alle Tatzeiten liegen in der Nacht zum Freitag. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: In der Nacht zum Sonntag schlugen Diebe auf einem Pferdegestüt am Lohweg zu. Die Täter brachen einen Schuppen auf und entwendeten einen Sattel. Aus einem weiteren aufgebrochenen Schuppen wurden nach ersten Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 18.15 Uhr, und Sonntag, 08 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Brilon: Unbekannte Täter warfen am Sonntagabend zunächst die Glasscheibe der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Strackestraße ein. Sie betraten das Haus und traten anschließend eine Wohnungstür ein. Hier entwendeten sie ein Smartphone und einen Laptop. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Einen ungewöhnlichen Tatort suchten Einbrecher in der Nacht zum Sonntag auf. Zwischen 19.30 Uhr und 07.30 Uhr betraten die Täter den Eisenbahntunnel und dem Schlossberg. Hier war zur Tatzeit eine fahrbare Gleisbaumaschine abgestellt. Die Täter brachen das Führerhaus auf und entwendeten eine Kaffeekasse sowie ein Autoradio. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

