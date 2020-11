Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit auf der B 480

WinterbergWinterberg (ots)

Am Samstag gegen 13.00 Uhr ereignete sich auf der B 480 zwischen Haus Wildenstein und Wiemeringhausen in Fahrtrichtung Wiemeringhausen ein Auffahrunfall. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 49jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv, so dass dem Winterberger eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. (Wie)

