Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Beim Abbiegen verletzt

MeschedeMeschede (ots)

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer musste am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mescheder mit seinem Fahrrad auf der Warsteiner Straße. Als er nach links in den Lanfertsweg abbog, schnitt er den Kreuzungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Dieser wartete an der Haltelinie der Ampelanlage auf dem Lanfertsweg. Bei dem anschließenden Sturz erlitt der Fahrradfahrer schwere Verletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mescheder ins Krankenhaus.

