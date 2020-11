Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugin hält Randalierer fest

ArnsbergArnsberg (ots)

Eine 24-jährige Anwohnerin hörte am Samstag gegen 00:15 Uhr mehrere Jugendliche auf der Voßwinkeler Straße. Bei der Nachschau sah sie die Personen in Richtung der Straße "Im Bogen" gehen. Zudem sah sie, dass die Jugendlichen gegen den Außenspiegel eines geparkten Pkw traten. Die Frau rief die Polizei. Kurz darauf kehrten die Jugendlichen zurück. Die Frau ging auf die Gruppe zu, welche daraufhin flüchtete. Allerdings konnte die Anwohnerin einen 16-jährigen Arnsberger bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei informierte die Erziehungsberichtigten des Jugendlichen und leitete ein Strafverfahren ein. Eine Beschreibung der flüchtigen Jugendlichen liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

