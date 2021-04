Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zündschloss aus Sprinter entwendet

Ahnsbeck (ots)

In der Nacht zu heute gelangten Personen auf unbekannte Weise in den Innenraum eines in der Stettiner Straße geparkten Sprinters. Sie bauten das Zündschloss aus und waren scheinbar in Vorbereitung zumindest auch das Navigationsgerät zu entwenden. Aus nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorgehen ab.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf unter Tel.: 05145/284210 zu melden.

