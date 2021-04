Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Westercelle (ots)

Heute früh gegen 7 Uhr kam es auf der B 3 in Westercelle an der Einmündung zur alten B 3 zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf wollte von der neuen B 3 kommend nach links in Richtung Adelheidsdorf abbiegen.

Ein aus der Stadt entgegenkommender 39-jähriger Mercedesfahrer fuhr trotz für ihn "rot" zeigender Ampel in den Einmündungsbereich ein. Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer des Golfs sowie die drei Insassen des Mercedes konnten selbstständig die Autos verlassen. Die Fahrer und der Beifahrer aus dem Mercedes wurden glücklicherweise nur leichtverletzt.

Durch den Aufprall geriet der Mercedes in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Rettungsarbeiten musste die B 3 für etwa eine Stunde teilgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell