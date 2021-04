Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A. - Unfallflucht im Schillingweg +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Schillingweg beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel und flüchtete anschließend vom Unfallort. Das flüchtige Fahrzeug dürfte an der rechten Seite Schäden aufweisen. Die Tatzeit erstreckt sich von Samstagabend, 19.00 Uhr bis Montagmorgen, 09.30 Uhr. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Winsen/A. entgegen unter 05143/667720, oder in Wietze unter 05146/986230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell