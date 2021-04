Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Betrunkener Autofahrer wird beim Bierkaufen beobachtet

Celle (ots)

Weil sich ein Kunde beim Bierkaufen kaum noch auf den Beinen halten konnte und anschließend noch Auto fuhr, alarmierte eine Zeugin am Donnerstagnachmittag die Polizei. Der 45 Jahre alte Fahrzeughalter aus Hambühren hatte zunächst an einer Tankstelle in der Nähe eingekauft, bevor er sich auffällig unbeholfen in sein Fahrzeug setzte und davonfuhr. Kurz darauf bekam der Mann "Besuch" von Polizeibeamten, die einen Atemalkoholtest durchführen ließen. Weil das Ergebnis mit über 2,6 Promille unerfreulich ausfiel, wurden eine Blutprobe durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

