Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Fahrraddiebe auf frischer Tat gefasst

Celle (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr beobachtete eine 47 Jahre alte Anwohnerin aus dem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Denickestraße, wie zwei unbekannte Männer ihr Fahrrad vom Hof nahmen und sich damit entfernten. Eilig bestieg die Geschädigte daraufhin ihren PKW und verfolgte die Diebe bis zur Straße "An der Hasenbahn". Einer der Männer flüchtete sofort zu Fuß, der andere versuchte sich hinter einem Zaun zu verstecken, allerdings vergeblich. Mit Hilfe zweier zufällig vorbeikommender Frauen hielt sie den 33 Jahre alten Mann aus Celle fest und übergab ihn anschließend der hinzugerufenen Polizei. Der 43-jährige Komplize, ebenfalls aus Celle, wurde kurze Zeit später aufgrund der Personenbeschreibung im Nahbereich durch eine Polizeistreife gestellt. Ein Ermittlungsverfahren gegen beide Tatverdächtige wurde eingeleitet.

