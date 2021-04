Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hustedt - Hühnerschar gestohlen

Celle (ots)

Gleich eine ganze Hühnerschar haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch aus einem Stall an der Straße "Waldkater" gestohlen. Die 27 Hühner befanden sich in ihrem Stall auf einem Hof, der sich direkt an einem Freilaufgehege befindet. Am Mittwochmorgen fand der Eigentümer den Stall ohne seine Hühner vor. Wer Hinweise zur Tataufklärung oder zum Verbleib der Hühner machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell