Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (21.04.2021) Gebäudeteile des neuen Rathauses am "Französischen Garten" sowie der CDU-Geschäftsstelle am "Südwall" mit Graffiti beschmiert. Mit roter und schwarzer Farbe wurden an verschiedenen Stellen die Wörter "Korrupt" und "Korrupt Pack" gesprüht. Es entstand Sachschaden in insgesamt vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215 oder -341.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell