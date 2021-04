Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Gegenstände aus Garage gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 06.04.2021 22:00 Uhr bis 14.04.2021, 08:00 Uhr wurden aus einer Garage im Dürkheimer Weg in Wachenheim mehrere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten vermutlich über ein angrenzendes freizugängliches Grundstück an die Rückseite der Garage. Aus der nicht verschlossenen Garage entwendeten sie unter anderem einen Akku, einen Tacho und die Ladegeräte eines Pedelecs der Firma Riese & Müller. Weiterhin wurden Weinflaschen, ein Luftkompressor und ein Akkuschrauber entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

