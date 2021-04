Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Außenspiegel abgefahren

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.04.2021 gegen 07:30 Uhr kam es in der Dr. Welte Straße in Weisenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Die Fahrerin eines VW Passat befuhr die Dr.Welte-Straße in Fahrtrichtung Lambsheim. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transportes mit offener Ladefläche und weiß / roten Streifen an der Seite, befuhr die Straße in entgegengesetzte Richtung. Dieser machte plötzlich eine abrupte Lenkbewegung nach links und es kam in der Folge zu einer Kollision mit dem VW. Nachdem der Fahrer kurz seine Geschwindigkeit verringert hatte, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Außenspiegel des Passats entstand ein Sachschaden in Höhe von 200EUR. Es liegen keine weiteren Hinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

