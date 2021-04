Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Gas mit Bremse verwechselt

Celle (ots)

Glimpflich ging am Sonntagvormittag ein Unfall auf einem Tankstellengelände in der Celler Straße aus. Ein 59 Jahre alter Fahrzeugführer befuhr mit seinem SUV das Gelände und wollte dort in einer Parkbucht einparken. Anstatt zu bremsen, drückte er auf das Gaspedal, überfuhr einen Bordstein und prallte anschließend gegen einen Baum. Zum Glück wurde weder jemand verletzt noch fremdes Eigentum beschädigt. Am eigenen Auto entstand dem Pechvogel ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell