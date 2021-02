Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Frauen durchschauen Trickdiebstahl in Altenhagen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 11.02.2021, kam es zu zwei versuchten Trickdiebstählen. Gegen 10:45 Uhr läutete es an der Wohnungstür einer 88-Jährigen in der Altenhagener Straße. Ein unbekannter Mann stellte sich als Mitarbeiter der Telekom vor. Er gab an, dass er im Keller und in der Wohnung eine Störung überprüfen müsse. Zunächst ging man gemeinsam in den Keller und anschießend wieder in die Wohnung. Hier sollte die Hagenerin den Fernseher einschalten. Daraufhin rief der Unbekannte einen vermeintlichen Arbeitskollegen in die Wohnung. Dies kam der Frau seltsam vor. Als sie ihren Sohn anrief, verließen beide Männer die Wohnung. Kurze Zeit später, gegen 11:10 Uhr, versuchten es die vermutlich selben Täter mit ihrer Masche in der Straße Zur Heide. Eine 84-Jährige ging zunächst mit in den Keller, anschließend tauchte ein zweiter Mann in der Wohnung auf. Die aufmerksame Frau forderte beide Ganoven lautstark zum Verlassen ihrer Wohnung auf. In beiden Fällen entkamen die Täter ohne Beute. Sie werden als zirka 25-30 Jahre alt beschrieben. Einer war zirka 180 cm groß. Der zweite Mann war mit zirka 160 cm Körpergröße deutlich kleiner. In einem Fall hielten die Betrüger einen Ausweis vor. Hinweise auf die Männer nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell