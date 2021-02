Polizei Hagen

POL-HA: Autokorso der Freiheitsfahrer in Hagen verlief friedlich

Hagen (ots)

Die Autokorso-Versammlung der Freiheitsfahrer in Hagen mit dem Thema "Kein Impfzwang durch die Hintertür" verlief am Donnerstagabend friedlich und störungsfrei. Es gab keine demonstrationsbedingten Verkehrsstörungen. Unfälle trotz des winterlichen Wetters ereigneten sich ebenfalls nicht. Die Polizei Hagen zählte in der Spitze 29 Fahrzeuge. Start- und Endpunkt der Versammlung war ein Parkplatz am Ischeland. Das Ende der Versammlung war gegen 21:30 Uhr. (ra)

