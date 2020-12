Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz

Diebstahl aus Container

Verden/Klein Hutbergen. Aus einem Baucontainer, der auf einer Baustelle am Klein Hutberger Weg steht, haben unbekannte Täter in der Nacht auf Montag diverse Werkzeuge entwendet. Sie öffneten zunächst ein Schloss auf unbekannte Art und Weise, um an ihre Beute zu gelangen. Mit Bohrmaschine, Kreissäge und weiteren Geräten flüchteten die Diebe letztlich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Porsche beschädigt

Oyten/Sagehorn. Unbekannte Täter haben am Freitagabend gegen 23:30 Uhr einen Porsche beschädigt, der an der Blankenstraße geparkt war. Den Spuren zufolge hebelten die Unbekannten an der Heckklappe, die dadurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nachdem die Alarmanlage des Geländewagens ausgelöst wurde, flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizeistation Oyten hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04207/911060 zu melden.

Unfall beim Überholen

Emtinghausen. Hoher Sachschaden entstand am Montag gegen 14:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (L331). Ein 21-jähriger Mercedesfahrer wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Zeitglich überholte ihn eine 45-jährige Frau mit einem VW. Beide Unfallbeteiligten blieben bei der folgenden Kollision unverletzt. Der Sachschaden an den Autos, die beiden nicht mehr fahrbereit waren, beträgt rund 15.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zusammenstoß auf der B74

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der B74 erlitt am Montag gegen 11:15 Uhr eine Person leichte Verletzungen. Beim Auffahren auf die Bundesstraße von der Straße Heidkrug (L149) kommend bremste eine 66-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt. Ein nachfolgender 81-jähriger Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die VW-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden.

