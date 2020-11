POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Unbekannte stahlen Ford

Oyten. In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter einen Ford Kuga entwendet, der an der Regensburger Straße geparkt war. Das graue Geländeauto wurde aus einer Garage gestohlen. Die Diebe flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Das Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Autoscheibe eingeschlagen

Ottersberg. Am Sonntag schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines VW Transporters ein, der auf dem Parkplatz Am Bahnhof abgestellt war. Bislang unklar ist, ob die Täter aus dem Fahrzeug Diebesgut erlangten oder nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04205/315810 bei der Polizei Ottersberg zu melden.

Bushaltestelle beschädigt

Kirchlinteln/Luttum. Eine Bushaltestelle an der Straße Vor den Schüttenbrüchen wurde in der Nacht auf Montag von unbekannten Tätern beschädigt. Zeugen hatten gegen 2:30 Uhr gehört, wie eine Scheibe klirrte. Die daraufhin alarmierten Beamten der Polizei Verden stellten kurze Zeit danach fest, dass ein Glaselement der Bushaltestelle vor der dortigen Grundschule zerstört worden war. Von den Verursachern hingegen fehlte jede Spur. Die Polizei hat daraufhin Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Niederländer berauscht

Oyten. Am Sonntagabend zogen Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Der 35-jährige Mann aus den Niederlanden war auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, als er in Höhe von Oyten in die Kontrolle geriet. Die Polizisten fanden im Fahrzeug eine geringe Menge Drogen, die sie daraufhin sicherstellten. Außerdem fiel der Drogentest bei dem Mann positiv aus, woraufhin der Mann an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro zahlen musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

