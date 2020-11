Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Samstag, 28.11.2020

Landkreise Verden u. OsterholzLandkreise Verden u. Osterholz (ots)

Steinblumenkästen entwendet Thedinghausen (sw) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag betraten unbekannte Täter das Gelände einer Heizungsbaufirma in der Lunser Dorfstraße in Thedinghausen. Sie entwendeten dort auf unbekannte Weise mehrere Steinblumenkästen von dem frei zugänglichen Firmengelände. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Thedinghausen unter der Rufnummer 04204/914380 zu melden.

Vandalismus in Worpswede Worpswede - In der Nacht auf Samstag kam es in der Bergstraße in Worpswede zu mehreren Sachbeschädigungen. Gegen 00:40 Uhr konnten nach einem Zeugenhinweis durch die eingesetzten Polizeibeamten Beschädigungen an einem Werbeaufsteller, einem Blumenkübel und einem Pflanzcontainer festgestellt werden. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurden nach einem kurzen Fluchtversuch schließlich zwei achtzehnjährige Tatverdächtige aus der Gemeinde Worpswede angetroffen. Diese müssen sich nun mehreren Strafverfahren stellen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Garage aufgebrochen Lilienthal - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam in der Straße Frankenburg in Lilienthal zu einem Einbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der unbekannte Täter auf das Privatgrundstück und brach die Schlösser einer Garage und eines kleinen Lagerhäuschens auf. Er entwendete schließlich mehrere Kanister mit Dieselkraftstoff. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Berauschter Pkw-Fahrer mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs Worpswede - Am Freitagnachmittag erfolgte gegen 14:30 Uhr auf der Waakhauser Straße in Worpswede die Kontrolle eines VW Polo. Im Rahmen der Kontrolle des 46-jährigen Fahrers aus Vollersode konnte festgestellt werden, dass sich gestohlene Kennzeichen am Pkw befanden, welche zuvor in Bremen entwendet worden waren. Der VW Polo war darüber hinaus nicht versichert und auch nicht versteuert. Des Weiteren konnten beim Fahrer Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Zur Feststellung der genauen Beeinflussung wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Unfall beim Überholen - zwei Leichtverletzte Grasberg - Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Feststellungen befuhr eine 68-jährige Frau mit ihrem Pkw Suzuki den Achterdamm in Richtung Grasberg. Dabei setzte sie schließlich zum Überholen eines Treckers an. Während des Überholvorgangs bog dieser seinerseits nach links ab, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Trecker kippte dabei auf die Seite. Sowohl der 58-jährige Trecker-Fahrer als auch die Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Unfall mit Pedelec-Fahrerin - eine Leichtverletzte Schwanewede - Am Freitagnachmittag kam es in der Straße Langenberg in Schwanewede zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr ein 43-jähriger Bremer mit seinem VW Polo den Langenberg und bog nach links auf das Tankstellengelände ab. Dabei kollidierte er mit einer 70-jährigen Frau aus Schwanewede, die mit ihrem Pedelec den Geh-/Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt und musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Unbekannte verschaffen sich gewaltsam Zugang zu Geldautomaten - Zeugen gesucht Verden. In der Nacht zu Samstag betraten bislang unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr eine Bankfiliale in der Straße "Berliner Ring". Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Geldautomaten und erlangten nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld. Bei der Tatausführung kam es nach derzeitigen Ermittlungen zu einer Explosion, durch die das freistehende Gebäude im Bereich des Automatenraums erheblich beschädigt wurde. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mutmaßlich mit einem Auto. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten konnten die Unbekannten bei der anschließenden Fahndung bislang nicht feststellen.

Die Polizei nahm sofort erste Ermittlungen auf. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 200.000 Euro.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte durch mehrere Anwohner. Neben der Polizei wurde zudem die Freiwillige Feuerwehr eingesetzt. Die Bankfiliale wurde außerdem abgesperrt.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

