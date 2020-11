POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Feuerwehreinsatz nach Saunanutzung

Blender. Am Donnerstag kam es gegen 15 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Wohnhaus an der Mühlenwiese. Während die Bewohner die Sauna nutzten, fing nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Handtuch, das offenbar zu nah am Saunaofen abgelegt worden war, Feuer. Die Flammen verursachten eine starke Rauchentwicklung, woraufhin die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert wurden. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Die in dem Haus wohnenden Saunanutzer, ein Mann und eine Frau, wurden leicht verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gefahren. Neben der Sauna wurden keine weiteren Brandschäden im Haus festgestellt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Scheibe eingeschlagen

Verden. Unbekannte Täter haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr die Scheibe eines VW eingeschlagen, der in der Tiefgarage am Holzmarkt geparkt war. Aus dem Innenraum stahlen die Diebe dann einen Laptop, mit dem sie unerkannt flohen. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Unfall mit drei beteiligten Wagen

Ottersberg/Quelkhorn. Am Donnerstag gegen 14 Uhr kam es auf der Lilienthaler Straße (L154) zu einem Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Eine 67-jährige BMW-Fahrerin beabsichtigte, die L154 vom Müslüttens-Damm kommend in Richtung Bodderweg zu überqueren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Lilienthal kommenden und bevorrechtigten 29-jährigen Fiat-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde der Fiat gegen einen an der Einmündung Bodderweg/L154 stehenden Toyota geschleudert, in dem ein 67-jähriger Mann am Steuer saß. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 7000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr - Zwei Verletzte

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Osterkrug (L171) wurden am Donnerstag gegen 13:30 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 26-jährige Renault-Fahrerin war unachtsam in Richtung Stadtmitte unterwegs. Sie fuhr auf einen vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden VW auf, in dem eine 65-jährige Frau am Lenker saß. Durch den Aufprall wurden beide Frauen leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 25.000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Gegen die junge Frau leitete die Polizei Verden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Transporter gestohlen - Polizei nimmt zwei Personen fest

Osterholz-Scharmbeck/Ritterhude. Nach einem Diebstahl eines Transporters haben Beamte des Polizeikommissariats Osterholz am Donnerstagvormittag kurze Zeit nach der Tat zwei Personen festgenommen. Gegen 9:45 Uhr hatten die zunächst unbekannten Täter den Transporter gestohlen, der am Laubenweg in Osterholz-Scharmbeck abgestellt war. Der rechtmäßige Nutzer des Fahrzeugs hatte den Mercedes Sprinter nicht abgeschlossen, zudem befanden sich die Fahrzeugschlüssel im Wagen. So konnten die Diebe einfach einsteigen und davonfahren. Die daraufhin alarmierten Polizisten konnten den Transporter bereits wenige Minuten später auf der Riesstraße in Ritterhude antreffen und stoppen. Aufgrund der vorliegenden Tat wurden die zwei Personen im Fahrzeug, ein 35-jähriger Mann sowie eine 23-jährige Frau, beide wohnhaft in Osterholz-Scharmbeck, vorläufig festgenommen. Auf der Wache des Polizeikommissariats Osterholz wurde anschließend festgestellt, dass der 35-Jährige in anderer Sache zur Festnahme ausgeschrieben war. Außerdem war er zur Tatzeit berauscht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Letztlich wurde er noch am selben Tage in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen gegen das Duo werden durch das Polizeikommissariat Osterholz geführt. Das zuvor entwendete Fahrzeug wurde wieder an den Berechtigten ausgehändigt.

Aufmerksamer Zeuge passt auf - Fahrraddiebe gefasst

Worpswede. Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht auf Freitag aufgepasst und seine verdächtigen Beobachtungen in Worpswede ohne zu zögern der Polizei Osterholz mitgeteilt. Er nahm kurz nach Mitternacht wahr, dass drei junge Männer ein Fahrrad von einem Privatgrundstück an der Worpheimer Straße in einen Transporter luden. Die vom Zeugen alarmierte Polizei stellte den Transporter im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später fest. Dabei fanden sie im Laderaum des Fahrzeugs tatsächlich das kurz zuvor gestohlene Fahrrad sowie weitere Fahrräder und Fahrradteile, von denen nicht auszuschließen ist, dass es sich um Diebesgut handelt. Daher wurden diese Gegenstände sichergestellt. Diebesgut, das Geschädigten zuzuordnen ist, wird die Polizei Osterholz zeitnah an ihre rechtmäßigen Besitzer aushändigen. Die drei litauischen Insassen im Transporter, Männer im Alter zwischen 19 und 33 Jahren, mussten eine Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 500 Euro entrichten. Die Ermittlungen gegen das Trio dauern an.

