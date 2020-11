Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Versuchter Einbruch in Schuppen ++ Einbruch in Bar - Zeugen gesucht ++ Auffahrunfall ++ Kollision mit Anhänger ++ Fahrradfahrerin leicht verletzt

Landkreis OsterholzLandkreis Osterholz (ots)

Versuchter Einbruch in Schuppen

Ohlenstedt. Zu einem versuchten Einbruch in einen Schuppen kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in der Straße "Alt Ohlenstedt". Bislang unbekannte Täter öffneten zunächst ein gesichertes Tor und machten sich anschließend an der Tür des Schuppens zu schaffen. Diebesgut wurde nicht erlangt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

Einbruch in Bar - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Einbruch in eine Bar in der Ritterhuder Straße kam es zwischen dem 15. November und dem 25. November. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte und entwendeten aus dieser zwei Spieltische. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

Auffahrunfall

Schwanewede. Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochmorgen in der Blumenthaler Straße. Eine 29 Jahre alte Autofahrerin fuhr auf den Wagen eines 52-Jährigen auf, als dieser verkehrsbedingt wartete. Die beiden Personen blieben bei der Kollision unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. Außerdem stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei heraus, dass die 29-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist und sich zunächst als eine andere Person ausgab. Gegen die Frau wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kollision mit Anhänger

Grasberg. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Meinershauser Straße musste ein Lkw abgeschleppt werden. Der 59 Jahre alte Fahrer des Lkw kam aus Richtung Grasberg, als er mit einem abgestellten Anhänger kollidierte. Der 59-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Außerdem entstand Sachschaden.

Fahrradfahrerin leicht verletzt

Schwanewede. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 58 Jahre alten Autofahrer und einer 81-jährigen Radfahrerin kam es am Mittwochvormittag in der Straße "Langenberg". Der 58-Jährige kollidierte beim Rechtsabbiegen von der Hohenbuchener Allee in die Straße "Langenberg" mit der Fahrradfahrerin. Diese überquerte zum Unfallzeitpunkt die Straße an einer Ampel. Die 81 Jahre alte Frau stürzte und wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 750 Euro.

