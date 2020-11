POL-CUX: Pressemeldung der Polizei Geestland

Polizeiinspektion Cuxhaven

VU-Flucht in Dorum - Sparkasse

Am Samstag, gegen 11.15 Uhr, wollte ein 80-jähriger Cuxhavener mit seinem roten KIA Picanto auf dem Parkplatz der Sparkasse Dorum einparken. Hierbei touchierte er einen neben ihm parkenden Pkw. Der Unfallverursacher meldete den Unfall erst im Nachhinein an die Polizei und konnte das Kennzeichen des parkenden Pkw nicht angeben. Da sich der Pkw auch nicht mehr auf dem Parkplatz der Sparkasse befand, wird dieser nun durch die Polizei Geestland gesucht. Wer Angaben zu dem beschädigten Pkw machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Geestland (Tel. 04743-9280) zu melden.

VU-Flucht in Dorum - EDEKA Mendes

Am Samstag, zwischen 12.10 und 12.30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA Mendes in Dorum. Offensichtlich touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Einfahren in eine Parklücke, den rechts neben ihm parkenden Pkw VW Passat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit einem roten Fahrzeug vom Parkplatz. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Tel. 04743-9280) zu melden

