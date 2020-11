POL-CUX: Pressemeldung der Polizei Hemmoor

Polizeiinspektion Cuxhaven

Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus Baucontainer in 27612 Loxstedt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Baucontainer in Loxstedt-Büttel, dortiges Schöpfwerk an der Lune, gewaltsam geöffnet und aus diesem div. Baugeräte entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3.000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schiffdorf, Tel. 04706-9480

