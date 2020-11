POL-CUX: Pressemeldung der Polizei Hemoor

Polizeiinspektion Cuxhaven

Handtasche entrissen, wer kann Hinweise geben?

Am Freitag 13.11.2020 kam es zwischen 16:30-17:00 Uhr auf offener Straße in Cadenberge zu einem Raubüberfall. Unmittelbar vor dem Juweliergeschäft "Hess" in der Bahnhofstraße soll eine unbekannte männliche Person eine 64 Jährige Frau geschubst und anschließend die Handtasche entrissen haben. Der Täter flüchtete in Richtung Bundesstraße. Wer hat die Tat beobachtet oder sonstige verdächtige Beobachtungen in dem genannten Zeitraum gemacht? Kann jemand Hinweise zum Täter oder der noch fehlenden Handtasche geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hemmoor (Tel: 04771/ 6070) zu melden

Raser erwischt - das wird teuer

Am Samstag gegen 13:25 Uhr trauten die Beamten ihren Augen kaum, als sie das Ergebnis ihrer Geschwindigkeitsmessung zwischen Cadenberge und Neuhaus sahen. 177 km/h wurden bei erlaubten 100km/h durch das Messgerät angezeigt. Der 61 Jährige Porsche-Fahrer konnte angehalten und kontrolliert werden. Dieser war sichtlich überrascht von der Kontrolle und muss jetzt mit einem Bußgeld von 600EUR und einem Fahrverbot von 3 Monaten rechnen. Eine Belehrung über die Sicherheit im Straßenverkehr und dass es sich bei Bundesstraßen nicht um Rennstrecken von hochmotorisierten Fahrzeugen handelt, blieb dem Fahrzeugführer nicht erspart.

