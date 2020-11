Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizei Schiffdorf

CuxhavenCuxhaven (ots)

Verkehrsunfallflucht in Beverstedt, Parkplatz Feldhofplatz, vom 14.11.2020

Am 14.11.2020, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten PKW VW UP, Farbe schwarz. Hierbei entstand an dem geparkten VW ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf, Tel. 04706-9480, zu melden.

