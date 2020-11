Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Unbekannte Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld

HagenHagen (ots)

Bereits am Freitag (06.11.2020) gegen 11:00 Uhr gaben sich zwei Unbekannte als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft aus und betraten das Haus einer 83-Jährigen in der Straße Winkelstück in Hagen-Emst. Am nächsten Tag stellte die Frau fest, dass diverser Schmuck entwendet wurde.

Die Männer konnte die Frau wie folgt beschreiben: 1. Person: 180cm groß, 40 Jahre alt, mittelblonde Haare, stabile Statur, graue Jacke

2. Person: 165cm groß, 50 Jahre alt, normale Statur, gebückte Haltung, beige Jacke, Schiebermütze.

Zu einem weiteren Diebstahl dieser Art kam es dann am Sonntag (08.11.2020) gegen 15:00 Uhr in der Schwerter Straße. Dabei gab sich ein Unbekannter gegenüber einer 88-Jährigen als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus und betrat die Wohnung. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Frau fest, dass unter anderem Bargeld entwendet wurde.

Sie konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: ca. 180-190cm groß, ca. 25-30 Jahre alt, dunkle Haare, normale Statur.

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Die Polizei warnt erneut vor den vielseitigen Methoden der Trickbetrüger. Seien Sie wachsam und gewähren Sie nicht ungefragt jedem Zutritt in Ihre Wohnung. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Angehörigen oder verständigen Sie die 110!

Mehr Informationen zum Thema und Verhaltenstipps erhalten Sie hier: https://url.nrw/warnungtrickbetrüger

